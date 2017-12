Edmundo prepara volta ao Palmeiras Depois de três tentativas frustradas, parece que o retorno de Edmundo ao Palestra Itália está muito próximo de ocorrer. Dirigentes do Palmeiras abriram negociações com o atacante até mesmo o técnico Leão, que era contrário à idéia, parece mais manso. O ?aval? do treinador agradou a Edmundo. ?Se ele realmente mudou de idéia, as coisas já melhoram?, disse o atacante, no desembarque do Figueirense, sexta-feira, em São Paulo. Agência Estado ? Muita gente garante que você já está fechado com o Palmeiras. Confirma? Edmundo ? (risos) Não posso confirmar uma coisa que ainda não ocorreu. Se ele (Leão) realmente mudou de idéia, as coisas já melhoram. Mas ainda não está nada concretizado. AE - Essa relação com o Palmeiras é mais forte até que a do Vasco? Edmundo - São diferentes. Com o Vasco é uma relação de berço, praticamente nasci lá dentro. A primeira vez que entrei lá, eu tinha 8 anos... Mas tive muitas decepções, problemas. E no Palmeiras não. Eu cresci, fiz 22 anos, resolvi casar e me apaixonei. É esse mais ou menos o amor que sinto pelo Palmeiras e nunca tive uma decepção. Pelo contrário. Eu que decepcionei, eu que traí. AE - Mas você mudou... Edmundo - Cara, uma coisa é você ter 20 anos e outra estar com 34. Hoje eu digo que o futebol dá tudo ao atleta, mas não ensina a se tornar homem. Tudo é muito rápido. Você vai de 0 a 1.000 em dois jogos. Para você ter idéia, nunca fiquei no banco de reservas na minha carreira. AE - Você ligaria para o Leão? Edmundo - Ah, acho que não preciso disso, né. Por tudo o que já fiz, já mostrei no futebol, não preciso ficar baixando a cabeça para certas coisas. Daquela vez que joguei contra o Palmeiras, deixei clara a minha vontade de voltar e muita gente interpretou que estava me oferecendo. Não preciso fazer isso, não. AE - O que acha do Palmeiras? Edmundo - Cara, é uma equipe ótima. Poucas têm jogadores que são capazes de deixar um atacante na cara do gol como o Juninho e o Marcinho. AE - Imaginava esse sucesso no Figueirense? Fez 14 gols, o maior artilheiro do clube em Brasileiros. Edmundo - Acho até que fiz pouco! Deveriam ser 17 se não tivessem me ?roubado? três! (com a anulação do jogo contra o Juventude). Também poderia ter mais três se não tivesse perdido pênaltis. Aí, acabei perdendo a condição de batedor oficial por um tempo. Foram alguns gols que deixei de marcar. Fico contente não só por entrar para a história, mas porque muitos desses gols foram fundamentais para conquistarmos os três pontos que hoje são importantíssimos. Aliás, hoje, qualquer ponto é importante. Imagine três e com o gol da vitória. AE - Fica no clube em 2006? Edmundo -O Figueirense primeiro precisa se salvar para depois fazer qualquer tipo de proposta. Quem sabe no ano que vem não esteja em uma equipe grande, que brigue por títulos. Quem sabe posso brigar por uma Libertadores, título que nunca conquistei. Seria fantástico. Mas tenho de falar dentro da realidade. Hoje, não tem nada de concreto nem do Palmeiras nem do Figueirense. Amanhã, as coisas podem acordar de outra maneira...