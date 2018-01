Edmundo reafirma que ficará no Palmeiras até o fim do ano Edmundo surpreendeu e admitiu publicamente nesta quinta-feira que se ´aproveitou´ de uma proposta de um clube norte-americano, o New York Red Bulls, para tentar prorrogar por mais um ano seu vínculo com o Palmeiras. O jogador contou que fez isso ?num momento de empolgação?, mas, percebendo que a diretoria não renovaria seu contrato, ?e com a cabeça mais fria?, Edmundo cedeu e resolveu que cumprirá seu vínculo com o clube até dezembro, sem mais contestações. ?Quando atingi um alto nível em minhas atuações, achei que dava para jogar mais um ou dois anos. Mas depois percebi que a realidade é outra?, disse Edmundo, em referência a sua dificuldade para adquirir bom condicionamento físico. Aos 36 anos, Edmundo prevê novas dificuldades para acompanhar o ritmo de jogo dos demais atletas durante o Campeonato Brasileiro, que começa em maio. ?Mas vontade e determinação nunca vão faltar.? Apesar disso, o jogador não descarta uma renovação futura com o Palmeiras. E nem afirma que este é seu último contrato da carreira. ?Certas coisas não dependem só de mim?, disse. ?Pode ser que outro clube me procure para o ano que vem. Meu filho, que é botafoguense, vive me perguntando quando eu vou jogar no Botafogo...? É o único dos grandes cariocas que o atacante ainda não defendeu, mas ele fez questão de ressaltar: ?A prioridade vai ser sempre do Palmeiras.? O desabafo após o empate em 2 a 2 com o Guaratinguetá, na penúltima rodada do Paulistão, foi justificado por Edmundo como fruto de um momento de ?depressão?, causada pela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil frente ao Ipatinga, nos pênaltis - na oportunidade, o atacante desperdiçou uma cobrança e foi apontado por alguns torcedores como o responsável pela desclassificação do time. ?Este ano, tive lampejos de empolgação e depois de decepção?, contou o jogador, que ainda é o artilheiro do Paulista com 12 gols, ao lado de Somália, do São Caetano, e Finazzi, da Ponte Preta. ?Mas depois de conversar com a minha família e de receber o apoio dos torcedores, resolvi ficar e cumprir meu contrato com o Palmeiras.? Sobre a proposta do New York Red Bulls, Edmundo disse que ?em nenhum momento? pensou em aceitá-la: ?Não por causa do país, do clube ou do valor financeiro, que era muito bom, mas sim por vontade de ficar aqui?. O jogador, no entanto, soube usar a oferta a seu favor. ?Acabei me aproveitando dessa situação e pedindo a renovação de contrato com o Palmeiras. Como não obtive resposta, fiquei chateado. Mas já está tudo conversado agora.? Edmundo elogiou os jogadores jovens da equipe e os aconselhou a ficar - tanto David, que interessa à Udinese (ITA), como Michael, na mira do CSKA Moscou (RUS). O atacante ressaltou também o trabalho de Caio Júnior e da diretoria. ?Ao contrário do ano passado, agora o Palmeiras está fazendo um trabalho de médio e longo prazo.?