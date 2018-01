Edmundo reclama da bola, do juiz e do horário Edmundo foi o melhor em campo nesta quarta-feira no empate sem gols do Palmeiras com o Rosario Central. O resultado, que deixou o time do Palestra Itália em situação incômoda no Grupo 7 da Copa Libertadores, levou o atacante a fazer muitas reclamações após o fim da partida. ?Fica difícil. O time não jogou bem, mas também como vamos jogar com esta bosta desta bola, que faz a gente parecer perna-de-pau de tão ruim que ela é.? Irritado, o jogador também reclamou do fato dos times brasileiros serem os únicos a não falarem o espanhol na competição sul-americana. ?Fica difícil. No intervalo, cinco jogadores do Rosario encostaram no juiz e ficaram falando com ele. Eu ainda tentei ouvir, mas não consegui entender direito.? Edmundo não economizou críticas nem mesmo para o horário do jogo, iniciado às 21h45. ?É muito ruim este horário. Precisamos esperar o fim da novela. Mas não tem jeito. Não adianta reclamar.?