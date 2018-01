Edmundo reclama na vitória do Napoli No confronto entre os times do Norte e do Sul da Itália, o Napoli derrotou a Inter de Milão por 1 a 0, no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol da partida saiu aos 9 minutos do segundo tempo e foi marcado pelo brasileiro Matuzalem, expulso após comemorar excessivamente. Com isso, o técnico Emiliano Mondonico resolveu recompor o time e tirou Edmundo de campo. O atacante emprestado pelo Vasco reclamou ostensivamente, discordando da alteração.