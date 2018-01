Edmundo reforça Vasco contra o Flu O retorno do atacante Edmundo, confirmado para o clássico com o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, aumentou a motivação do técnico do Vasco, Mauro Galvão. Ele também deverá contar com o atacante Régis Pitbull, com o zagueiro Henrique e com o volante Rodrigo Souto. ?São jogadores importantes. Esta semana foi boa para recuperá-los das contusões e melhorar o entrosamento, afetado pelas constantes ausências."