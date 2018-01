Edmundo renova e fica no Verdy Tóquio O atacante Edmundo assinou na sexta-feira um novo contrato com o Verdy Tóquio e deve ficar mais uma temporada no clube japonês - até 1º de janeiro de 2003. Contratado nas últimas rodadas da J. League, o jogador brasileiro marcou dois gols em cinco jogos e ajudou a equipe a escapar do rebaixamento. De acordo com a imprensa japonesa, o acordo de Edmundo, entre salários e aluguel do passe, tem cifras de 250 milhões de ienes (cerca de US$ 2 milhões).