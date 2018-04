Edmundo revela ter propostas para deixar o Palmeiras

Ainda no gramado do Palestra Itália, o atacante Edmundo revelou que pode deixar o Palmeiras no final do Campeonato Brasileiro. O jogador, que voltou ao time depois de dois meses, contou ter recebido propostas de várias equipes durante esse tempo. Veja também: Crônica do jogo: Palmeiras 1 x 0 Fluminense Classificação Calendário / Resultados "Terei de fazer igual as atrizes de televisão, que estudam todas as propostas que recebem", contou o jogador, de 36 anos, que tem contrato com o Palmeiras até o final do Brasileirão. Edmundo, porém, afirmou que sua prioridade é continuar no Palmeiras. Entretanto, para que isso aconteça ele terá de aceitar uma redução no salário. "Vamos ver o que vai acontecer depois do dia 2 de dezembro [data do final do Brasileirão]. Gosto muito daqui, é a minha casa." O Vasco da Gama já manifestou interesse no retorno do jogador. "Também há equipes que acabaram de subir para a primeira divisão do Brasileiro que me fizeram propostas. Não sei onde vou jogar, por isso só quero pensar neste momento em classificar o Palmeiras a Libertadores", explica Edmundo. Os dois últimos jogos do Palmeiras são contra o Internacional, dia 25, em Porto Alegre, e o Atlético-MG, dia 2, no Palestra Itália. Com mais quatro pontos, o técnico Caio Júnior acredita que garante a vaga na Libertadores.