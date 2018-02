Edmundo se desliga oficialmente da equipe do Palmeiras

A diretoria do Palmeiras confirmou oficialmente nesta sexta-feira que o atacante Edmundo não jogará mais pelo clube. Como o jogador não conseguiu seu principal objetivo, que era levar o clube à Libertadores, seu contrato não foi renovado. Veja também: Palmeiras anuncia novos membros de sua comissão técnica "Foi uma conversa amigável. Deixamos bem claro todo o respeito pelo Edmundo, que sempre foi um profissional comprometido com o clube. É uma situação triste, pois trata-se de um símbolo do Palmeiras. E a não continuidade dele em nada tem a ver com a pessoa dele ou as mudanças técnicas, mas sim com a filosofia de trabalho do clube", conta o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo. Aos 36 anos, Edmundo deixou o Palmeiras como um dos maiores jogadores do clube. Ao todo, ele disputou 223 partidas pela equipe, marcando 99 gols - é o 18.º maior goleador da história do time. "Só tenho que agradecer o carinho que recebi ao longo desses anos por parte dos torcedores", conta Edmundo. "Foram momentos inesquecíveis, cenas memoráveis e episódios que marcam qualquer ser humano. Sempre tive o Palmeiras dentro do meu coração, desde o primeiro dia em que pisei aqui, em 1993. Aprendi a gostar desse clube e, confesso, gostaria de ter saído com mais um título ou, no mínimo, a classificação para a Libertadores. Mas o futebol também nos prega essas coisas." Gols de Edmundo ano a ano pelo Palmeiras: 1993 - 27 gols (11 no Paulista, 11 no Brasileiro, 3 no Torneio Rio-SP e 2 na Copa do Brasil) 1994 - 22 gols (9 no Paulista, 8 no Brasileiro e 5 em partidas internacionais) 1995 - 15 gols (8 no Paulista, 5 na Copa Libertadores e 2 na Copa do Brasil) 2006 - 19 gols (10 no Brasileiro, 6 no Paulista e 3 na Copa Libertadores) 2007 - 16 gols (12 no Paulista e 4 no Campeonato Brasileiro)