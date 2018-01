Edmundo sofre cirurgia no pé direito O atacante Edmundo, do Verdy Tóquio do Japão, sofreu uma cirurgia no pé direito, nesta quinta-feira, na clínica São Vicente, no Rio. O jogador, de 30 anos, vinha se submetendo desde dezembro a tratamentos por causa de dores em um nervo. Segundo previsão médica, o jogador, que passa bem, terá alta hospitalar neste sábado pela manhã. Edmundo só retornará às atividades físicas em 30 dias. Mesmo recém-operado, o jogador deverá desfilar pelo Salgueiro no sambódromo carioca.