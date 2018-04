Edmundo tem salário atrasado no Palmeiras, mas não reclama

Só um jogador do Palmeiras está com salário atrasado: Edmundo. O veterano não recebe seus direitos de imagem (que representam 50% de seus vencimentos) há quatro meses. O Animal poderia até botar a boca no mundo por causa disso, como já fez no primeiro semestre. Mas vai continuar caladinho por dois motivos: 1) O atraso tem origem num problema burocrático criado por ele mesmo; 2) Sonha com a renovação de contrato em dezembro, para ficar mais uma temporada no clube. Veja também: Palmeiras acusa São Paulo de 'roubar' jogador de 17 anos "Se o Edmundo quisesse, poderíamos cobrar a dívida até na Justiça", disse Luiz Roberto Leven Siano, advogado do jogador. "Mas ele está em paz com o Palmeiras e, até onde eu sei, quer ficar mais um ano no clube." Com 36 anos, o Animal se sente em condição de jogar mais uma temporada no clube onde é ídolo desde sua primeira passagem, entre 93 e 95. Por isso, não reclama do atraso nos salários agora. A dívida se deu não por problemas financeiros do Palmeiras, mas sim por uma questão tributária. Explica-se: para receber os direitos de imagem, os jogadores abrem empresas. Como a de Edmundo fica no Rio de Janeiro, os impostos vinham sendo cobrados duas vezes - em São Paulo, onde é feito o pagamento, e no Rio, onde ele recebe. Nos dois casos, o desconto é de 11%. "É a chamada bitributação", explicou o diretor de futebol Savério Orlandi. Para resolver esse impasse, Edmundo está abrindo uma empresa em São Paulo. Quando ela estiver regulamentada, o dinheiro será pago. "Tudo está sendo feito de forma transparente com o Edmundo", disse o outro diretor de futebol palmeirense, Genaro Marino. "Conversei com o procurador dele [Helinho Corrêa], que disse que a empresa deve estar pronta até semana que vem. Estamos com o dinheiro reservado para o Edmundo." Mas o fato de estar mais manso não garante ao Animal a renovação do contrato. "Só conversaremos sobre isso em dezembro, depois do Brasileiro", disse Genaro. "Ele é um ídolo e será tratado como tal. Mas a renovação depende de vários fatores, e nossa prioridade agora é a Libertadores." Recuperado de uma fissura na perna direita, o camisa 7 é preparado para substituir Valdivia, suspenso, no jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Palestra Itália. "O Edmundo é um baita reforço", disse o atacante Rodrigão. "Ele pode desequilibrar uma partida." A situação de Valdivia é complicada. O chileno tomou um gancho de cinco jogos pela expulsão contra o Vasco e torce agora por um efeito suspensivo ou por uma redução da pena para poder voltar a jogar neste Brasileirão. Nesta sexta-feira o advogado do Palmeiras, Luiz Roberto Castro, entra com recurso pedindo novo julgamento, que ocorreria em duas semanas. "Acho pouco provável o efeito suspensivo, que não foi dado a ninguém ainda este ano", disse Savério Orlandi. "Mas acreditamos na redução da pena. Assim, o Valdivia jogaria as duas últimas partidas [contra Internacional e Atlético Mineiro]", emendou.