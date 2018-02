Edmundo treina bem e pode voltar ao time do Palmeiras O atacante Edmundo - que não joga desde 12 de novembro, quando marcou um gol na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro -, não vê a hora de voltar a campo pelo time do Palmeiras. Nesta segunda-feira à tarde, ele deu sinais que isto está perto de acontecer. "Eu estou liberado. Agora depende do homem", disse o atacante de 35 anos, ao final do coletivo entre o Palmeiras B e os reservas do time titular. "O homem", no caso, é o técnico Caio Júnior, que ainda não confirmou o time que enfrenta o Santo André, quinta-feira às 17 horas, no Parque Antártica. Edmundo jogou durante todo o coletivo, que durou cerca de 60 minutos, e deu show: marcou um golaço, driblando um zagueiro e tocando por cima do goleiro e ainda deu o passe para outro. Depois do treino, o Animal conversou com Caio Júnior e com o preparador físico Fábio Mahseridjian, e saiu esbanjando bom humor. Nas duas primeiras partidas do Campeonato Paulista, Caio Júnior começou com William e Osmar no ataque. Até agora deu certo: William marcou dois gols na estréia, contra o Paulista e Osmar fez o gol que definiu a vitória sobre o Rio Branco, domingo, em Americana (SP).