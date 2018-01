Edmundo treina e deve jogar domingo O atacante Edmundo voltou a treinar com bola nesta terça-feira. O jogador do Vasco participou do coletivo e sentiu apenas um pequeno desconforto no pé quando chutava. Mas, de acordo com os médicos do clube, a dor é normal. O atleta está praticamente confirmado no clássico com o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O retorno de Edmundo deixou o técnico Mauro Galvão animado para a partida. Ele manteve o jovem Ígor ao lado de Da Silva na marcação do meio-de-campo, deixando Beto como o responsável pela organização das jogadas de ataque. Além disso, Mauro Galvão voltou a escalar três atacantes. Assim, Edmundo se junta a Régis Ptbull e Donizete.