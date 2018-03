Edmundo treina e está confirmado no Vasco

O atacante Edmundo participou, nesta terça-feira, do último treinamento do Vasco antes do jogo com o Corinthians de Alagoas, em São Januário, e está confirmado na partida desta quarta-feira válida pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, Edmundo participou normalmente do rachão, tradicionalmente realizado na véspera das partidas, e deu voltas em torno do gramado de São Januário. Muito gripado, Edmundo foi poupado do treinamento de segunda-feira. Com isso, Antônio Lopes colocou Allan Kardec em seu lugar. Mas Com a confirmação de sua presença diante do Corinthians de Alagoas, Edmundo formará dupla de ataque com Leandro Amaral.