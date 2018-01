Edmundo treina e pode voltar ao Vasco O atacante Edmundo treinou com bola por cerca de 20 minutos, nesta segunda-feira, e aumentou suas chances de voltar ao time do Vasco na partida contra o Fortaleza, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador vai realizar dois testes definitivos nos próximos dias para avaliar se está totalmente recuperado da contusão no joelho. Em relação à contratação do meia Beto, a situação continua indefinida. O jogador propôs à diretoria do Consadole Sapporo, do Japão, uma redução no valor da indenização (R$ 300 mil) pelo rompimento do contrato. O advogado Marcos Mota aguarda uma resposta do clube japonês. Enquanto isso, Beto treina sozinho com o preparador-físico Bebeto de Oliveira para recuperar a forma.