Edmundo vai à justiça contra o Vasco O atacante Edmundo está movendo uma ação contra o Vasco, na 54ª Junta de Conciliação da Justiça do Rio de janeiro, para obter o seu passe e cobrar do clube uma dívida, referente a direitos trabalhistas e salários não pagos. Em sua argumentação para que o jogador obtenha o passe livre, o advogado Luís Roberto Leven Siano informa que o Vasco não pagou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). "Estou esperando uma comunicação sobre o fato", limitou-se a dizer o vice-presidente Jurídico do clube, Paulo Reis. Edmundo está jogando no Napoli, para quem o Vasco emprestou o seu passe.