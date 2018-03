Edmundo vai a São Januário, mas não treina com elenco

Um dia depois de anunciar a sua aposentadoria do futebol - embora o presidente do Vasco, Eurico Miranda, não tenha aceitado - o craque Edmundo, de 37 anos, compareceu ao treino do time em São Januário, na manhã desta sexta-feira. Veja também: Atacante Edmundo anuncia aposentadoria antecipada Perfil: Edmundo, uma carreira 'Animal' dentro e fora de campo Vote: Edmundo deve parar? No entanto, como esperado, Edmundo não treinou com o elenco, evitou falar com a imprensa e permaneceu na sala de musculação do clube. De acordo com Eurico, Edmundo seria poupado e já não enfrentaria o Grêmio, neste sábado, às 18h10, em São Januário. O Vasco faria com o camisa 10 vascaíno, o mesmo que fez com Romário em 2007. Às vésperas de sua aposentadoria, o baixinho jogava poucas partidas, a maioria delas em casa. Ainda nos vestiários de São Januário, na quarta-feira, após ter perdido o pênalti que eliminou o Vasco da semifinal da Copa do Brasil, Edmundo apareceu de cabeça raspada e disse estar "com raiva" de si mesmo e por "não agüentar mais essa emoção", iria parar de jogar. Na manhã seguinte, o presidente Eurico Miranda comunicou a imprensa que Edmundo é "um exemplo para os mais jovens" e afirmou que "o atleta irá cumprir seu contrato até 2009".