Edmundo vai desfalcar o Vasco por 10 dias O médico do Vasco, Fernando Mattar, revelou nesta segunda-feira que o atacante Edmundo deve ficar ausente do time por cerca de 10 dias. O jogador sofreu uma contusão muscular na coxa e desfalcou a equipe no empate com o Paraná, por 3 a 3, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "Ele teve um leve estiramento. Não podemos arriscar um retorno prematuro, o que poderia agravar a lesão", afirmou Mattar. O técnico Mauro Galvão também preferiu ser cauteloso. "Vamos aguardar o resultado dos exames. Espero que ele possa se recuperar bem porque faz muita falta." Caso fique fora por 10 dias, Edmundo não enfrentará o Internacional e o Paysandu. ELEIÇÃO - A escolha do novo presidente do Vasco, em duas etapas, começará na verdade na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, com mais de dez mil associados do clube em condições de votar. O atual presidente, Eurico Miranda, concorre com o maior ídolo da história do clube, Roberto Dinamite.