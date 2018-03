Edmundo vai jogar no Figueirense O Figueirense anunciou a contratação do atacante Edmundo, 34 anos. Ex-Vasco, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Fiorentina (Itália), com várias convocações para a Seleção Brasileira, o jogador desembarcou no final da tarde de hoje, em Florianópolis e amanhã será apresentado como a contratação de maior impacto efetuada pelo clube ao longo dos quatro anos de sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A. Até o último fim-de-semana, Edmundo jogava pelo Nova Iguaçu, equipe da segunda divisão do Rio de Janeiro. Ele assinará contrato com o alvinegro até o dia 31 de dezembro. O jogador será apresentado oficialmente nesta terça-feira, pela manhã. Em boa forma física, Edmundo passa a treinar com os demais atletas alvinegros e deve fazer sua estréia no dia 12 de junho, data de aniversário do clube (84 anos) em partida diante do Atlético Paranaense, em Curitiba. Sem dar entrevistas à imprensa, o jogador foi recepcionado, no aeroporto internacional Hercílio Luz, pelo superintendente de futebol José Carlos Lages e seu diretor Rodrigo Prisco Paraíso. "É uma contratação de grande impacto e que, seguramente, vai agregar muito valor ao nosso time", comentou Rodrigo Prisco Paraíso. A negociação com o atacante foi uma iniciativa da Figueirense Participações LTDA, empresa presidida por Paulo Prisco Paraíso e considerada o braço administrativo responsável pela engenharia financeira que sustenta o clube.