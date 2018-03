Edmundo vai jogar no Nova Iguaçu O atacante Edmundo, acostumado a defender os grandes times do futebol brasileiro, assinou contrato com o Nova Iguaçu, que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. Aos 34 anos, ele irá jogar ao lado do meia Zinho, um dos donos do clube da Baixada Fluminense. Talentoso e polêmico, Edmundo estava sem clube desde o começo do ano, quando acabou seu contrato com o Fluminense. E, convidado por Zinho, seu companheiro dos tempos de Palmeiras, ele aceitou defender o Nova Iguaçu - a sua contratação foi viabilizada por uma empresa da região, que vai pagar os salários do jogador. Assim, Zinho e Edmundo vão repetir uma dupla que levou o Palmeiras a muitos títulos no começo da década de 90. O atacante também defendeu clubes como o Vasco, Flamengo, Corinthians, Santos e Fiorentina (Itália), além da seleção brasileira, tendo sido vice-campeão mundial na Copa de 1998. Edmundo se apresenta na segunda-feira ao Nova Iguaçu. Ele assinou contrato até o dia 10 de julho, quando acaba a segunda divisão do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu está em boa situação na segunda divisão do Carioca. Lidera o grupo B e ainda está invicto no campeonato, com 4 vitórias e 1 empate. A estréia de Edmundo deve acontecer no dia 14 de maio, contra o Bonsucesso.