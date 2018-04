Edmundo vai receber R$ 1 milhão de Luxemburgo

O processo que Edmundo move contra Vanderlei Luxemburgo está próximo do fim. O atacante palmeirense deve receber uma ‘bolada’ do técnico santista referente a uma dívida originada em 1995 - quando Luxa pegou R$ 400 mil emprestados com o Animal. Na sexta-feira, foi feita pela Justiça do Rio de Janeiro a atualização da planilha de cálculo da dívida - com juros e correção, o valor supera R$ 1 milhão. O processo já está em fase de execução. "O Juiz agora vai analisar a planilha e dar seu novo parecer. Creio que nos próximos dias a intimação para que o Vanderlei pague a dívida será publicada no Diário Oficial (do estado do Rio)", disse Luiz Roberto Leven Siano, advogado de Edmundo. Depois de receber a notificação, Luxemburgo terá 24 horas para pagar a dívida, sob pena de ter seus bens penhorados. "Ele (Luxa) já recorreu ao Tribunal de Brasília duas vezes, mas esses recursos servem apenas para adiar o pagamento. A sentença pró-Edmundo já foi deferida", disse o advogado do jogador. O dinheiro vem em ótima hora para o Animal, que é o único atleta do Palmeiras com salários atrasados - como revelou ontem o JT, com exclusividade. O atraso é de quatro meses em seus direitos de imagem, que representam 50% de seus vencimentos. Mas o próprio Edmundo não reclama, já que está ciente do problema burocrático que gerou o atraso - a chamada bitributação, que vinha descontando 11% de impostos em São Paulo, onde é feito o pagamento, e mais 11% no Rio, onde ele recebe o dinheiro. Edmundo está abrindo uma empresa na capital paulista para sanar o problema. Assim que ela estiver pronta, o pagamento será feito. "Já estamos com o dinheiro reservado para ele", disse o diretor de futebol Genaro Marino.