Edmundo vence duelo com Romário: 5 a 1 Edmundo fez três gols, levou o Figueirense a vencer o Vasco por 5 a 1 e ofuscou seu colega Romário. A partida disputada hoje a noite no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina foi o confronto entre dois veteranos do futebol brasileiro. Romário, de 39 anos, não esteve bem, só tocou na bola pela primeira vez aos 22 minutos. Já Edmundo, desequilibrou e ainda poderia ter marcado mais duas vezes, mas esbarrou em defesas precisas do goleiro Roberto. O Figueirense foi sempre melhor e apoiado por sua torcida, conseguiu três pontos importantes na luta contra o rebaixamento. O Vasco, que após os últimos resultados passou a sonhar com a Copa Sul Americana, agora vai ter de se contentar em se livrar da queda para a Série B. Por várias vezes a equipe catarinense chegou com perigo à área adversária no primeiro tempo. Cometia porém muitos erros de finalização. Edmundo orientava os colegas e até reclamava mais atenção para alguns deles. O placar de 1 a 1 na etapa inicial valeu mais pelo esforço do Vasco, que foi buscar o empate, com muita garra. Tudo mudou depois do intervalo e o show de Edmundo se deu em apenas oito minutos. Exatamente dos 6 aos 14 minutos do segundo tempo, quando fez os três gols. Dois deles em pênaltis muito bem cobrados. O outro num desvio sutíl com a perna direita. Enquanto isso, Romário, muito bem marcado, não conseguia produzir. Foi ele que pediu ao técnico Renato Gaúcho para viajar e jogar contra o Figueirense. O atacante quer disputar a artilharia do Brasileiro. Está com 18 gols, três a menos que Robgol, do Paysandu.