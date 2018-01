Edmundo viaja com o Vasco para o Ceará O jogador Edmundo seguiu com a delegação do Vasco para o Ceará, onde o clube carioca enfrentará sábado o Fortaleza, e não quis falar sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou terá-feira um recurso que reduziria sua pena e transformaria parte dela em prestação de serviços comunitários. Edmundo treinou normalmente hoje à tarde em São Januário. Demonstrava tranqüilidade e recebeu a solidariedade dos colegas de equipe e da comissão técnica do Vasco. Ele foi condenado em 1999 a quatro anos e meio de detenção, em regime semi-aberto, por homicídio culposo e lesão corporal grave. A pena deveu-se à sua responsabilização pelo acidente de carro ocorrido em 2 de dezembro de 1995, na zona sul do Rio, no qual três pessoas morreram. "Ele está bem integrado ao grupo do Vasco, evita falar do assunto e manifesta a todo instante o desejo de voltar a brilhar em campo", disse o Assessor de Imprensa do clube, Roberto Garófalo. Edmundo ainda não começou a cumprir a pena porque não se esgotaram os recursos na Justiça. Somente após o trânsito em julgado, ele será obrigado a cumpri-la, desde que a sentença seja ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "O Edmundo está livre para viajar, jogar, para manter uma vida normal", continuou Garófalo. Ele está sem jogar desde 14 de maio, quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. O atacante acertou seu retorno ao clube em 6 de abril. Logo depois, sofreu lesão no joelho esquerdo e foi submetido a uma artroscopia. Voltou a atuar contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro - mas por apenas 45 minutos. Enfrentou então o Cruzeiro e passou a se queixar de dores no joelho, o que levou a suspeitas de que a recuperação da cirurgia não tenha sido adequada.