Edmundo vira incógnita no Fluminense O retorno do atacante Edmundo é uma incógnita no Fluminense. O jogador, que se recupera de uma contusão na panturrilha esquerda, tinha previsão de volta aos gramados em 15 dias, mas já está há cerca de um mês se tratando no departamento médico tricolor. "Estamos tomando todo o cuidado. O Edmundo só volta a campo agora quando não sentir mais dor no local", afirmou o fisioterapeuta do Fluminense, André de Souza. "O Edmundo ainda sente um pouco de dor e o que desejamos no momento é que ele volte a treinar e não volte mais para o departamento médico." A goleada sofrida para o Santos, por 5 a 0, no sábado, foi tema de uma conversa entre os jogadores nesta segunda-feira, antes do início dos treinos. A opinião no grupo foi a de que o Fluminense deixou escapar uma excelente oportunidade de conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. "Fizemos uma grande exibição contra o Juventude, quando goleamos eles por 7 a 1. Estávamos embalados e deveríamos ter aproveitado", comentou o volante Diego. "Mas, demos espaços demais para o Santos e deu no que deu."