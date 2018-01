Edmundo volta a sonhar com o Vasco O atacante Edmundo reafirmou nesta segunda-feira o seu eterno amor pelo Vasco. "Eu devo tudo a esse clube e um dia ainda volto a vestir essa camisa nem que seja numa pelada no quintal da minha casa", disse o jogador. Ele contou que não gostaria de ter saído do Vasco, há dois anos, para atuar no futebol japonês. Mas, como precisa pensar na família, renovou contrato por mais um ano com o Verdy Tokio. Edmundo desmentiu que tenha problemas de relacionamento com o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Mas, logo depois, acabou fazendo uma crítica ao dirigente, que teria condicionado o retorno do jogador ao clube somente depois que ele retirasse a ação que move na Justiça, por causa de salários atrasados. "O Eurico é esperto e está tentando transferir uma culpa que é dele. O processo só existe porque ele não me pagou os salários", afirmou Edmundo. O jogador pretende ficar mais um mês no Brasil, aproveitando suas férias, retornado em janeiro ao Japão.