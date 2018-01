Edmundo volta e faz promessas Dez anos depois de ir embora, o atacante Edmundo está de volta ao Palmeiras e, ao ser apresentado oficialmente à torcida nesta segunda-feira, prometeu vida nova. Campeão Brasileiro e Paulista em 93 e 94, o ?Animal? continua polêmico; de vez em quando ainda se mete em confusões, mas demonstrou profundo respeito pelo clube. Garantiu que fará desta nova passagem pelo Palmeiras um marco em sua carreira. Disse que pretende se comportar melhor em campo para evitar expulsões e fugir de problemas fora dele. ?Não quero manchar o passado que tenho no Palmeiras?, disse ele, que em abril de 2006 vai completar 35 anos de idade. ?Vou trabalhar muito para não decepcionar os torcedores?, acrescentou. Depois de quase encerrar a carreira - chegou a jogar pelo Nova Iguaçu, na segunda divisão do Rio - ele se recuperou e foi contratado pelo Figueirense. Fez um ótimo campeonato em 2005 e, de novo, atraiu o interesse do Palmeiras. E Edmundo terá mesmo de mudar de atitude. O técnico Leão só aceitou dar uma nova chance ao atacante, depois que Edmundo prometeu obedecer a cartilha de comportamento adotada no clube. Edmundo avalia que o Campeonato Paulista - que começa no dia 11 de janeiro - será um dos mais equilibrados dos últimos tempos. ?O Santos está se reforçando. O Corinthians e o São Paulo têm times montados e o Palmeiras também está montando um belo time. Vai ser um grande campeonato?, prevê. Além de Edmundo, o volante e lateral Paulo Baier, 31 anos, também foi apresentado hoje. ?Aqui vou começar do zero. Quero agradar a torcida e a diretoria do Palmeiras, que confiou em mim?, disse ele, que garantiu que trocaria o Goiás pelo Palmeiras mesmo se o time paulista não tivesse garantido vaga na Libertadores. ?Eu já tinha empenhado minha palavra e viria de qualquer maneira?, disse. Nesta terça-feira será a vez as apresentações de Enilton, Márcio Careca e Douglas. MATADOR: O Palmeiras já contratou sete reforços para a temporada 2006, mas ainda corre atrás de um atacante. O diretor de futebol, Salvador Hugo Palaia disse nesta segunda-feira que a prioridade do clube a partir de agora será a contratação de um ?matador?. Palaia admitiu que as coisas estão complicadas e é provável que o clube seja obrigado a repatriar algum jogador brasileiro que esteja atuando fora do País. Isso quer dizer que o negócio só deverá estar definido com o Campeonato Paulista já em andamento. Os dirigentes não confirmam, mas o Palmeiras estaria sondando três jogadores. Reinaldo- ex-Flamengo e São Paulo; Lima que atuou pelo Atlético-PR e hoje joga no Al Ittihad, da Arábia Saudita e Luizão (Santos). O Palmeiras segue no dia 2 de janeiro para a inter-temporada em Jarinu, interior de São Paulo e permanece na cidade até o dia 8. A estréia no Paulistão está marcada para o dia 12, contra o Ituano.