Edno diz que Ronaldo serve de inspiração no Corinthians Novo reforço do Corinthians, o meia-atacante Edno disse nesta terça-feira que Ronaldo será sua inspiração no time do Parque São Jorge. Apesar de não conhecer o atacante pessoalmente, ele destacou a superação do pentacampeão mundial, que continua atuando em alto nível, mesmo após sofrer várias lesões graves. "Eu olho para o Ronaldo como um exemplo. É um jogador que superou tudo, nunca desistiu, e está jogando até hoje", elogiou, em entrevista ao SporTV.