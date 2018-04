Edno é regularizado e já pode estrear pelo Corinthians

O meia-atacante Edno teve finalmente seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e poderá fazer sua estreia com a camisa do Corinthians na partida do próximo sábado, contra o Atlético Paranaense, no Estádio do Pacaembu.

Contratado há duas semanas, Edno teve de ficar de fora do clássico do último domingo, contra o São Paulo, por ainda não estar regularizado. A diretoria corintiana havia entregado a documentação do jogador na sexta-feira, data limite para inscrição de atletas no Campeonato Brasileiro, mas por causa de problemas técnicos no sistema de informática da CBF, seu nome não apareceu no BID.

Com o problema resolvido, a CBF divulgou nesta segunda-feira a prorrogação do prazo de inscrição dos jogadores que já tinham encaminhado a documentação necessária para entidade, formalizando Edno como jogador do Corinthians.