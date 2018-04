Edno será apresentado pelo Corinthians nesta terça-feira

O meia-atacante Edno já tem data marcada para ser apresentado como mais novo reforço do Corinthians. A cerimônia para a chegada do ex-jogador da Portuguesa será na manhã desta terça-feira, às 11h30, no Parque São Jorge. Antes, porém, Edno já treina com o restante do elenco na reapresentação após a derrota para o Goiás, sofrida neste domingo, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de sua apresentação ser nesta terça, Edno já teve o primeiro contato com a torcida do Corinthians neste domingo. No intervalo da partida no Pacaembu, o meia-atacante entrou no gramado e acenou para os torcedores, que praticamente lotavam o estádio pela volta de Ronaldo. O momento, entretanto, não era dos melhores, já que o time corintiano perdia por 2 a 0.

Aos 26 anos, Edno foi contratado pelo Corinthians já visando a disputa da Copa Libertadores de 2010. O jogador teve um ótimo início de ano na Portuguesa, sendo artilheiro do time no Campeonato Paulista. Apesar de vir jogando no ataque, ele também pode atuar na meia e até na lateral-esquerda. Na carreira, Edno ainda tem passagens por Atlético-PR, Cruzeiro, Figueirense e Avaí.