Edno treina no Corinthians e deve estrear no sábado

O meia-atacante Edno deve ser a principal atração do Corinthians na partida contra o Atlético Paranaense, sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Ele teve a sua situação regularizada na segunda-feira e treinou entre os titulares na atividade desta terça.

"Espero que o Pacaembu esteja cheio. Eu estou tranquilo, o Mano está me ajudando, estão todos me dando apoio, assistência aqui no clube. Espero estrear bem e manter uma regularidade", afirmou Edno, que chegou ao Corinthians após passagem turbulenta pela Portuguesa.

A escalação de Edno, porém, ainda não foi confirmada por Mano Menezes. Nesta terça-feira, o técnico teve que escalar uma equipe desfigurada em atividade no CT do Parque Ecológico. Edu, contundido, Marcelo Mattos, Alessandro, Chicão, Defederico e Ronaldo, liberado para viagem pessoal, não participaram da atividade.