Edson Araújo desfalca o Fortaleza O atacante Edson Araújo está vetado para o jogo do próximo sábado, às 16 horas, no estádio Castelão, contra o Bahia, pela abertura dos jogos de volta do quadrangular final da Série A do Campeonato Brasileiro. Edson Araújo sente fortes dores no quadril direito. O treinador Zetti define nesta sexta-feira quem jogará ao lado de Jean Carlo no ataque. As opções são Marco Antônio ou Guaru. Para o lugar de Juninho Cearense que recebeu o terceiro cartão amarelo, Zetti está propenso a colocar Mazinho Lima, que deixa a ala esquerda para entrada de Juninho Goiano. A definição da equipe acontece na sexta durante coletivo no hotel Porto D´Aldeia onde o time se concentra a partir desta quinta-feira à noite. O provável time é Bosco; Ronaldo Angelim, Fernandão e Nivaldo; Sérgio, Chicão, Erandir, Mazinho Lima e Juninho Goiano; Jean Carlo e Guaru.