Édson Araújo se apresenta ao Corinthians O atacante Édson Araújo foi oficialmente apresentado neste sábado, no Parque Ecológico do Tietê, como novo reforço do Corinthians. O ex-jogador da Portuguesa chegou para suprir as ausências de Marcelo Ramos e Rafael Silva, ambos contundidos, mas avisou que não quer ser chamado de Édson Pelé, apelido que ganhou no começo da carreira. ?O Pelé foi único, não tem outro e jamais existirá. Esse apelido é bom para a imprensa, mas eu sou o Edson Araújo?, justificou. Édson Araújo, que foi revelado no Canindé e estava há seis meses no futebol japonês, defendendo o Omiya Ardija, fechou contrato até dia 31 de dezembro com o Corinthians.