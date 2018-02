Édson Araújo: situação difícil A situação de Édson Araújo segue indefinida na Portuguesa. O atacante, que tentou sem sucesso obter seus direitos federativos na Justiça, abandonou o clube e agora tenta um acordo. Hoje, seu procurador, o ex-jogador Paulinho McLaren, esteve no Canindé conversando com os dirigentes. Há duas semanas, Édson fez um acordo com o presidente Joaquim Alves Heleno para receber direitos de imagem atrasados desde o ano passado. Agora, luta para rescindir seu contrato.