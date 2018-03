Edson Gaúcho arma Criciúma mais compacto ?Um time mais compacto." Assim o técnico Edson Gaúcho definiu o Criciúma, que neste sábado enfrenta o Corinthians. A definição foi para justificar uma mudança radical em relação ao time que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Gaúcho promoveu cinco alterações na equipe, que pela primeira vez terá três volantes - Cléber Gaúcho, Léo Mineiro e Paulo César - protegendo a zaga, que nos últimos dois jogos tomou oito gols - cinco do Atlético Paranaense e três do Santos. O zagueiro Cametá, punido pelo tribunal da CBF, desfalca a equipe, substituído por Alex Xavier, ex-Atlético de Sorocaba (SP). A intenção, segundo o treinador, é para reduzir os espaços entre o meio-de-campo e a defesa e o mesmo setor e o ataque, o que acabava proporcionando condições para que os adversários entrassem com facilidade na área do Criciúma. Saulo, meio-campista destaque do CRB de Alagoas no Brasileiro da Série B do ano passado, contratado no início deste ano, ganhou a posição de Dejair, e começa jogando a partida. Com essa formação, Edson Gaúcho garante que seu time também será ofensivo e, com velocidade, espera surpreender o adversário. No ataque, a novidade do Criciúma é Jabá, ex-Coritiba, que estreou domingo passado contra o Santos, cativou a torcida, cavou um pênalti e foi o destaque dos treinamentos da semana. O atacante compensa com velocidade e dribles rápidos a sua estatura de 1,63 metro. Ele substitui Delmer, que lesionado sequer acompanhou a delegação, e vai jogar ao lado de Tico, formando dupla que agradou o treinador, marcando muitos gols durante a semana nos treinamentos.