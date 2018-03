Edson Gaúcho é demitido do Criciúma O empate deste domingo, o retrospecto das últimas quatro partidas e a convivência sem nenhuma harmonia com a imprensa, relação que se deteriorou na última semana, custou a demissão do treinador Edson Gaúcho, do Criciúma. Neste domingo, depois do jogo com o Vitória, o profissional deixou o Estádio Heriberto Hülse sem falar com a imprensa e o vice-presidente de Futebol, Waldeci Rampinelli, depois de breve reunião da diretoria, foi ao hotel de Edson Gaúcho, comunicar a decisão. ?Futebol é resultados, não há como ser diferente. Um ponto em quatro jogos não é compatível com o campeonato da Série A", disse Rampinelli. Conforme o vice-presidente de Futebol, a diretoria não tem nenhum nome para substituir o de Edson Gaúcho, ?mas vamos trabalhar desde já para que na terça-feira tenhamos uma nova comissão técnica", disse o dirigente. A estremecida relação do treinador com a imprensa, reconheceu Rampinelli, pesou na decisão. O preparador físico Álvaro Andreiss, o Titi, em solidariedade ao companheiro pediu sua saída do clube. ?Até terça-feira, quando o grupo se reapresentar acreditamos que teremos uma nova comissão técnica."