Edson Gaúcho não é mais técnico do Náutico Edson Gaúcho não é mais o técnico do Náutico. Ele decidiu deixar o comando do clube pernambucano, na tarde de sábado, após o time perder um amistoso para o Botafogo-PB por 1 a 0. Na quarta-feira, também em amistoso, a equipe havia perdido para o Centro Limoeirense pelo mesmo placar. Além das derrotas, o fator que culminou na saída do treinador foi o mau relacionamento com alguns jogadores. ?O Náutico é muito grande para estes cinco ou seis jogadores sem vergonha na cara", esbravejou Edson Gaúcho, sem citar nomes. A diretoria do Náutico ainda não divulgou nenhum nome para assumir o cargo. Gaúcho é o 25º técnico a ser demitido ou entregar o cargo na Série B. Até agora, somente oito times não trocaram de treinadores: Palmeiras (Jair Picerni), Marília (Paulo Comelli), Paulista (Zetti), Anapolina (Wanderley Paiva), Botafogo (Levir Culpi), Ceará (Celso Teixeira), Santa Cruz (Péricles Chamusca) e Sport Recife (Hélio dos Anjos).