Edson Gaúcho vai treinar Jundiaí Depois de tentar e não conseguir a contratação de Luiz Carlos Ferreira, o Paulista confirmou nesta terça-feira o nome de Edson Gaúcho como novo treinador do time para o Campeonato Paulista de 2003. O técnico, que esteve a frente do Criciúma-SC na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B este ano, assinou contrato por um ano e se apresenta na quinta-feira, prometendo implantar o estilo gaúcho na equipe. Em sua época de jogador, Edson Gaúcho, que agora quer ser chamado de Edson Valandro, chegou a atuar ao lado do técnico Felipão na defesa do Juventude-RS.