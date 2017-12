Edson Mariano é o novo técnico do Araçatuba O Araçatuba anunciou nesta terça-feira a contratação de Edson Mariano como novo técnico para o Campeonato Paulista da Série A2. No último domingo, o clube Manoel Barrionuevo, o Nenê, após a derrota de 2 a 0 para o Botafogo, em Ribeirão Preto. Edson Mariano, que foi zagueiro e defendeu equipes como Fluminense e Corinthians, tem experiência como treinador no interior paulista, já tendo passado por Botafogo, São José, Matonense, Ferroviária, Comercial e Internacional de Bebedouro. Antes dele, o Araçatuba tentou contratar Barbieri, ex-Guarani, Waldir Peres e Vica, ex-Internacional de Limeira. O novo treinador estará no estádio Ademar de Barros na manhã desta quarta-feira e já estréia no domingo, quando o Araçatuba tenta sua primeira vitória na temporada, em casa, diante do Rio Preto.