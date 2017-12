Edson pega 120 dias de suspensão O lateral-direito Edson, do Corinthians, foi suspenso nesta quarta-feira por 120 dias pela agressão ao meia e lateral Wendel, do Santos, no clássico disputado entre as duas equipes no último dia 31/7. João Zanforlim, advogado do time paulista, promete recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da punição, que foi imposta pela 2.ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva.