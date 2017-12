Édson Pelé, da Portuguesa, é baleado Vítima da violência urbana, o atacante Édson Pelé, que joga na Portuguesa, quase teve a sua carreira interrompida de maneira trágica. O jogador foi baleado na noite desta quinta-feira, em Arujá, na Grande São Paulo, nas proximidades do condomínio onde reside, depois de uma tentativa de assalto. Os bandidos atiraram no jogador e uma das balas atingiu o seu pescoço. Imediatamente Édson Pelé foi levado para o Hospital Municipal de Guarulhos. Posteriormente, foi removido para o Hospital Carlos Chagas. Para sorte do jogador, a bala percorreu o pescoço mas não acertou a coluna cervical. Depois de fazer uma tomografia, não ficou constatada uma gravidade e não deve haver sequelas. Édson Pelé deverá ficar em observação por alguns dias e realizar novos exames. As possibilidades para a retirada da bala ainda estão sendo estudadas pelos médicos.