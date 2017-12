Edson pode ser suspenso por 540 dias Expulso no jogo contra o Santos, Edson pode pegar até 540 dias de suspensão, se condenado. O lateral-direito agrediu com um soco o volante Elton. O julgamento ainda não foi marcado, mas deve ocorrer na semana que vem. Na súmula da partida, o árbitro Edílson de Carvalho relatou o seguinte: "Expulsei aos 82 minutos de jogo o jogador de número 2 da equipe do Corinthians, sr. Edson Feliciano, por ter atingido seu adversário de número 15, sr. Elton Machado, com um soco em sua nuca fora da disputa de bola, quando os atletas estavam no chão, após a marcação de uma falta a favor de sua equipe". O fato de o juiz ter usado o termo "agressão", com o agravante de ser fora da disputa de bola, complica bastante a vida de Edson. Edson seria citado no artigo 253 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que fala em "praticar agressão física contra qualquer participante da partida". A pena é de 120 a 540 dias. Os advogados do Corinthians podem tentar fazer com que Edson seja enquadrado no artigo 255, que trata de "ato de hostilidade". Foi por esse artigo que o lateral-direito Baiano foi julgado após agredir o argentino Carlitos Tevez com uma bolada, no clássico do último dia 10. No 253, a pena vai de um a três jogos apenas. Independentemente do julgamento, Edson terá que cumprir dois jogos de suspensão: um por ter sido expulso e outro por ter levado o terceiro amarelo no jogo contra o Santos. Ele desfalca a equipe nesta quarta-feira contra o Coritiba e sábado diante do São Caetano. Os dois jogos serão no Pacaembu. As constantes expulsões vêm sendo um problema para o técnico Márcio. Até agora, o Corinthians já teve sete jogadores expulsos em 16 rodadas deste Brasileirão. É o time que mais recebeu cartões vermelhos neste torneio. Além dos problemas de disciplina nos jogos, alguns jogadores já tiveram problemas fora de campo. São os casos de Fábio Costa (afastado na época do treinador Daniel Passarella) e Carlos Alberto, que não vem sendo aproveitado na equipe desde que discutiu com o auxiliar-técnico Ricardo Rosa, num treinamento realizado há duas semanas, no Parque São Jorge. Questionado sobre sua incômoda situação - ele não vem ficando nem no banco de reservas -, Carlos Alberto foi seco: "A gente vai levando como pode."