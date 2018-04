Edson Silva termina ano em alta e espera títulos em 2015 pelo São Paulo

De quarta opção na zaga a titular indiscutível, esta foi a trajetória de Edson Silva no São Paulo em 2014. Depois de atuar em somente três partidas em todo o primeiro semestre, o jogador aproveitou as oportunidades que teve a partir de julho, se firmou na equipe e terminou o ano em alta com o técnico Muricy Ramalho e a torcida.

"É por isso que eu sempre falo: jogador tem que estar preparado, porque no futebol é assim que funciona. As oportunidades surgem e o atleta precisa saber aproveitar. No primeiro semestre não atuei tanto, mas soube esperar a minha chance. Quando ela veio, agarrei a minha oportunidade com unhas e dentes", declarou em entrevista publicada neste domingo no site do clube.

Contratado para a temporada 2012, Edson Silva sempre viveu altos e baixos no clube. Talvez em 2014 tenha vivido seu melhor momento e, por isso, as expectativas para o ano que vem são as melhores. Depois de conquistar a vaga na Libertadores com o São Paulo, o zagueiro agora espera levantar troféus.

"Posso dizer que 2014 foi um ano maravilhoso, porque me trouxe coisas boas. Na verdade, não só para mim, mas para toda a equipe que lutou até o fim para conquistar uma vaga na Libertadores. E espero que tudo isso possa ser coroado com títulos em 2015", apontou.