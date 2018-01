Edson tem pena reduzida e pode jogar O lateral-direito Edson pode reforçar o Corinthians na partida contra o Figueirense, domingo, no Estádio Orlando Scarpelli. Ele havia sido suspenso por 120 dias, mas, no julgamento do recurso, em última instância, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reconsiderou a decisão e o puniu com duas partidas. Como o lateral-direito já havia desfalcado o Corinthians por dez jogos, antes do recurso ser julgado, ele está à disposição do técnico Márcio Bittencourt. Edson foi condenado no dia 16 de agosto por ter agredido com um soco o volante Elton, do Santos, no clássico disputado em 31 de julho, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson foi beneficiado pelos auditores do tribunal pleno do STJD, que desqualificaram o artigo 253, pelo qual havia sido punido em primeira instância, para o artigo 250 ? ?Praticar ato desleal ou incoveniente durante a partida, prova ou equivalente?. Por essa razão, sua pena foi reduzida.