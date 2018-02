Edson Valandro é demitido do Paulista A repescagem do Campeonato Paulista já fez sua primeira vítima. É o técnico Edson Valandro, que foi demitido pela diretoria do Paulista neste domingo em virtude da derrota para o América, por 3 a 2, sábado, em São José do Rio Preto . Com medo de ser rebaixado para a Série A2, segunda divisão, a direção do clube promete investir pesado na contratação do técnico Luiz Carlos Ferreira (Santo André), famoso por livrar clubes de situações semelhantes e por conquistar muitos acessos no interior paulista. Edson Valandro chegou em Jundiaí recomendado pelo título de campeão brasileiro da Série B com o Criciúma, mas fomentou no estádio Jaime Cintra um ambiente tenso e de insatisfação. Ele era grosso e mal-educado com a imprensa, xingava os jogadores e comprou uma briga com a torcida ao qualificá-la como uma das "mais burras" do Brasil. Junto com Valandro deixaram o clube o seu auxiliar José Luiz e o preparador físico Álvaro Andreis. A preocupação da diretoria, agora, é contratar um novo técnico o mais rápido possível. Ferreira pediu R$ 250 mil para livrar o time do rebaixamento, recebendo uma proposta de R$ 100 mil. O Paulista ainda fará cinco jogos na repescagem, o próximo contra a Portuguesa de Desportos, quarta-feira à noite, em Jundiaí. Caso não ocorra o acordo com Ferreira, a diretoria pode optar por Adilson Baptista, que recentemente deixou o Avaí e já trabalhou no interior paulista uma vez, quando dirigiu o Mogi Mirim, em 2001.