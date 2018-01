Edson Vieira deixa o comando do São Carlos na Série A-3 O treinador Edson Vieira entregou o cargo na manhã desta segunda-feira, após ver o São Carlos ser novamente vez derrotado no Campeonato Paulista da Série A-3. O time perdeu para o Flamengo, por 5 a 3, no jogo disputado no domingo. Ele comandou o São Carlos em apenas seis jogos, tendo somado duas derrotas, três empates e apenas uma vitória. Com isso, o time ocupa a 11.ª posição no campeonato, com 20 pontos ganhos. Para o lugar de Edson Vieira, a diretoria confirmou o nome do auxiliar técnico, Márcio Griggio. A Ferroviária lidera a Série A-3, com 36 pontos, já estando classificada para a segunda fase. Faltando quatro rodadas, a briga é para ficar entre os oito primeiros colocados. Enquanto isso, os últimos quatro times serão rebaixados para Série A-3.