Edu anuncia sua saída do Arsenal O volante Edu anunciou nesta segunda-feira que irá mesmo deixar o Arsenal. Ele teve uma reunião com o presidente do clube inglês, David Dein, no fim de semana, e acertou sua saída. Apesar de ainda não ter definido sua nova equipe, o mais provável é que o brasileiro vá para o Valencia, da Espanha. "Já decidi que não permaneço no Arsenal, uma vez que recebi algumas boas propostas, vindas de grandes times do futebol europeu. Vivi dias felizes no time inglês, só tenho boas recordações", afirmou Edu, que tinha contrato até junho, mas foi liberado pelo clube inglês. Revelado pelo Corinthians, Edu está há 4 temporadas no Arsenal. Nesse período, ajudou a equipe a conquistar dois títulos do Campeonato Inglês e mais dois da Copa da Inglaterra. Além disso, chamou a atenção do técnico Carlos Alberto Parreira e tem sido freqüentemente convocado para a seleção brasileira.