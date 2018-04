Edu aparece no BID e está liberado para estrear no Inter O atacante Edu já pode fazer sua estreia pelo Internacional. Nesta terça-feira, ele teve o seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, ficando assim regularizado para atuar pelo time gaúcho no Campeonato Brasileiro. O registro confirma o contrato do jogador até 9 de agosto de 2011.