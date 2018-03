Edu comemora a primeira convocação O volante Edu, do Arsenal, recebeu com entusiasmo a sua primeira convocação para a seleção brasileira, anunciada no início da tarde no Rio de Janeiro, pelo técnico Carlos Alberto Parreira. ?Estou muito contente, pois um dos objetivos da minha carreira era chegar a Seleção Brasileira e hoje consegui alcançar. Agora, vou fazer o possível para agarrar esta chance, dando seqüência ao trabalho que venho realizando no Arsenal?, comemora Edu, que recebeu a notícia ao lado da esposa, Paula, e do filho Luigi. O ex-jogador do Corinthians vive um bom momento na carreira. É titular na equipe inglesa, está marcando gols e ganhando o reconhecimento dos torcedores. ?Estou vindo de uma boa seqüência, desde o começo da temporada, com muitas coisas favoráveis acontecendo, dentro e fora de campo. Mas, sei que tenho que seguir trabalhando forte para que tudo melhore ainda mais?, explica o jogador, segundo a sua assessoria de imprensa. ?Agora, tenho que curtir este bom momento junto a minha esposa e ao meu filho, aguardando a hora de vestir a camisa da Seleção Brasileira?, finalizou Edu. A seleção enfrenta a Hungria dia 28 de abril, em Budapeste, em amistoso de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo.