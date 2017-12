Edu deve ser operado sexta, no Brasil O meia Edu, do Valencia, da Espanha (ex-Corinthians e Arsenal), deve ser operado da lesão que sofreu nos ligamentos do joelho esquerdo nesta sexta-feira em São Paulo, no Brasil. Ele embarca de volta ao país na quarta-feira, avisou nesta segunda. ?Acho que o médico do Valencia (Rafael Llombart) irá me acompanhar durante a operação e nos primeiros dias de fisioterapia. Depois, voltarei a Valencia para que todos estejam a par de tudo e vamos fazer o possível para que eu volte a jogar logo?, afirmou o meia. Edu esteve no centro de treinamentos do Valencia nesta segunda para agradecer o apoio que tem recebido de seus companheiros de clube. ?Muitos jogadores me ligaram nesses dois dias. Este é um grupo especial?, completou.