Edu deve ser titular e Sorondo fica de fora no Inter O técnico Tite comandou nesta terça-feira o último treino antes da estreia do Internacional na Copa Sul-Americana. A atividade, porém, foi realizada com portões fechados, e o mistério ficou mantido sobre o time titular que enfrentará o Universidad de Chile nesta quarta, no Beira-Rio. A tendência é que o atacante Edu seja titular. Já a única certeza é a de que o zagueiro Sorondo ficará de fora, liberado para resolver problemas particulares no Uruguai.