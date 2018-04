Edu deve voltar ao Internacional contra o Coritiba

Nesta terça-feira, Edu realizou exame de ressonância magnética que não constatou nenhuma lesão grave na coxa esquerda. Assim, a expectativa é de que o atacante se recupere, participe de alguns treinamentos e fique à disposição do técnico Tite para o confronto com o Coritiba.

A partida do final de semana é decisiva para o Internacional, que tropeçou nas três últimas rodadas do Brasileirão. Sonhando com o título nacional, a equipe gaúcha está na quarta colocação, com 44 pontos, seis a menos do que o líder Palmeiras.